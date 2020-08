Modena: incendio nella notte in via Sgarzeria, grave 29enne

Deve la vita ai Vigili del Fuoco che accorsi sul posto sono entrati nell'appartamento al civico 30, invaso dal fumo, portandolo in salvo, un 29enne, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. L'allarme incendio è scattato poco prima delle 3, e ha portato sul posto i Vigili del Fuoco. In quel momento l'appartamento era saturo di fumo, generato da un incendio sulle cui cause stanno indagando sia i Vigili del Fuoco, che i Carabinieri. Non si esclude alcune ipotesi.