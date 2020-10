Modena: incidente, bus Seta fuori strada. Illesi tre passeggeri di 10 anni

Oggi, alle 13,30 circa, un bus urbano Seta in servizio sulla linea 10 proveniente da via Nonantolana e diretto verso il capolinea di Albareto ha perso aderenza ed è finito fuori strada, rimanendo bloccato ed inclinandosi con la parte destra all’interno del fosso che costeggia strada Albareto, nel tratto compreso tra l’intersezione con Stradello Toni e la linea ferroviaria della Alta velocità.

Al momento dell’incidente a bordo del bus erano presenti tre passeggeri, nessuno dei quali ha fortunatamente subito conseguenze fisiche particolari, tanto che nessuno di loro ha richiesto l’intervento dei sanitari.



Il primo a portare i soccorsi sul luogo dell'incidente è stato un agente della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Mirandola, che mentre rientrava a casa al termine del turno di lavoro, percorrendo strada Albareto, si è imbattuto nell'autobus nel fossato. L'agente ha immediatamente prestato soccorso a tre ragazzini di 10 anni e al conducente, che erano rimasti intrappolati, riuscendo a estrarli illesi dall'abitacolo. Sul posto è poi intervenuta un’autoambulanza del servizio 118, allertata dalla centrale operativa di Seta, che ha trasportato in ospedale l’autista in via cautelativa per accertamenti.

Seta effettuerà le opportune indagini interne e le verifiche tecniche necessarie ad individuare le cause dell’incidente. Il servizio sulla linea 10 è stato ripristinato ripreso regolarmente dopo pochi minuti grazie all’intervento di un mezzo sostitutivo.