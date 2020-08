Modena, incidente in scooter: Mauro Metrangolo muore dopo lo schianto

E' morto il giorno dopo l'incidente Mauro Metrangolo, l'uomo di 55 anni rimasto coinvolto ieri in uno incidente in via via Pancaldi a Modena. L'uomo, in sella al suo scooter, si era scontrato con un'auto, una Toyota Yaris, su cui viaggiavano quattro donne. Ricoverato immediatamente nel reparto di terapia intensiva di Baggiovara, l'uomo è deceduto questa mattina.