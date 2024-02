Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle 3.37 di questa notte, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in centro storico dove un uomo aveva infranto con un sasso la vetrina di un negozio per poi asportare della merce esposta e nasconderla all’interno di una sacca.Gli agenti hanno individuato nelle immediate vicinanze un uomo perfettamente corrispondente alla descrizione fornita alla Centrale Operativa. L’indagato, alla vista della Polizia, ha tentato di nascondersi tra i tavolini di un dehors, ma è stato fermato e trovato in possesso di alcuni generi alimentari, asportati poco prima dal negozio, come confermato dal titolare.Dal sopralluogo è stata constatata l’effettiva effrazione della vetrina con vetri sparsi per terra, in corrispondenza della quale gli scaffali erano sottosopra.L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, risulta avere in atto la misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, disposta dal Tribunale di Bologna.Il Gip di Modena ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Modena.