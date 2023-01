Modena, la Finanza sequestra 22mila prodotti da fumo

Prodotti rientranti nella categoria degli accessori per tabacchi da fumo

La Finanza ha sequestrato quasi 22.000 pezzi, tra filtri e cartine, per il confezionamento di sigarette. Tali prodotti, rientranti nella categoria degli accessori per tabacchi da fumo, sono assoggettati, a partire dal gennaio 2020, a imposta di consumo e la commercializzazione è possibile esclusivamente da parte delle rivendite autorizzate in possesso di specifica licenza.



Nel dettaglio, i Baschi Verdi della Sezione Operativa Pronto Impiego del Gruppo di Modena, in due distinti interventi – uno dei quali scaturito da una segnalazione effettuata da un cittadino al numero di pubblica utilità 117 – hanno sottoposto a sequestro il predetto materiale destinato alla “vendita sottobanco” a prezzi concorrenziali, non essendo applicate sullo stesso le previste imposte, presso due “empori” non lontani dalla zona centrale del capoluogo.



I Finanzieri hanno proceduto, inoltre, a contestare ai titolari dei negozi la vendita non autorizzata di generi di monopoli, per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 a 10.000 euro, e a segnalare i medesimi al competente Ufficio dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli per l’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per un periodo tra i cinque giorni e un mese.





