Modena, ladri smontano vetrata e si chiudono in casa: proprietari costretti a chiamare vigili del fuoco

Si sono arrampicati sino a una terrazza del secondo piano, hanno divelto una vetrata di due metri e si sono introdotti nella abitazione. Una volta in casa hanno chiuso la porta blindata dall'interno con i catenacci e hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato. I proprietari, rincasati a mezzogiorno, sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco per rientrare in casa.E' successo ieri mattina nell'appartamento di via delle Costellazioni 130 a Modena di proprietà della famiglia Venturelli-Pirani. 'Sono uscita di casa verso le 10.30 e alle 12 è tornato mio marito, in quel lasso di tempo è avvenuto tutto - spiega Patrizia Pirani ancora scossa per l'accaduto -. Inizialmente non riuscendo a entrare con la chiave abbiamo pensato a un problema della serratura. Alle 15 quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare con l'autoscala da una finestra abbiamo preso atto del furto e abbiamo chiamato la polizia.La situazione dell'area di via delle Costellazioni da tempo è nel mirino per problemi di spaccio e insicurezza e il furto, in pieno giorno, fa ulteriormente paura. 'Ci siamo trasferiti qui un anno fa, dopo la pensione - spiega la donna -. Ora ho il terrore mi abbiano seguito e abbiano osservato le nostre abitudini. Già qualche anno fa mio marito subì il furto di diverse bicilcette da corsa per un valore da 50mila euro nel garage, ma stavolta in casa e coi danni subiti è diverso'.