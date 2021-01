Modena, ladro spacca vetrina e si taglia: arrestato tunisino

La scorsa notte alle 23, i carabinieri di Modena sono intervenuti il viale buon Pastore, dove, nel breve lasso di tempo tra le 23 e le 24 si erano verificati due furti ad esercizi commerciali, il primo ad un negozio di generi alimentari, dove era stata infranta la vetrata e successivamente ad un bar, dove, dopo l'effrazione della vetrina, sono stati portati via un cassetto contenente denaro e altri oggetti tra i quali alcune etichette di esposizione dei prezzi dei proodotti del bar. I carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo, rinvenendo alcune tracce ematiche. Di li a poco, i militari hanno fermato un tunisino, con una vistosa ferita ad una mano e con un cassetto risultato rubato nel bar di via Buon Pastore. A ricondurre subito il furto al suo presunto autore hanno contribuito proprio le etichette di esposizione dei prezzi. Lo straniero, 28 enne, disoccupato, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per furto aggravato. I carabinieri stanno raccogliendo elementi in ordine al primo furto, quello al negozio di generi alimentari, per capire se riconducibile allo stesso autore.