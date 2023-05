Modena, lancia a terra 27 dosi di cocaina: straniero arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli agenti si sono immediatamente posti al suo inseguimento, riuscendo a bloccarlo in fondo a via Piazza. L’uomo, durante la fuga, si è disfatto di un involucro, gettandolo a terra. Lo stesso, subito recuperato dagli operatori, è risultato contenere 27 dosi di cocaina, pronte per la cessione, per un peso di oltre 11 grammi. Il 30enne è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. Nei suoi confronti, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione.