Modena, lutto per la morte del noto benzinaio di Modena Est

Franco Bonasi aveva 83 anni ma era ancora in attività, affiancato dal figlio

Lutto a Modena per la morte del noto benzinaio di Modena Est Franco Bonasi. Bonasi da anni gestiva il distributore Tamoil di viale dell'Indipendenza. Franco Bonasi aveva 83 anni ma era ancora in attività, affiancato dal figlio.



'Una vita passata a lavorare nel distributore, uno dei più importanti di Modena che gestiva insieme al figlio, Franco è sempre stato associato alla Faib Confesercenti, sindacato dei gestori degli impianti carburante e ne ha condiviso l'impegno per la tutela della categoria - spiega Franco Giberti, Presidente Faib Confesercenti Modena -. Franco ha vissuto l'evoluzione delle stazioni di servizio facendo diventare l'impianto, in cui operava, una vera stazione multiservizio. Ci mancherà la sua cordialità, la sua determinazione e il suo impegno a tutela dei gestori'. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di Faib Confesercenti Modena.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.