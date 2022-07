Modena, malore improvviso mentre è sul tetto: muore imprenditore edile

Tragedia questa mattina intorno alle 11.30 a San Donnino di Modena. Un imprenditore edile 67enne è morto, vittima di un malore improvviso mentre si trovava al lavoro sul tetto di una abitazione in via Primula, nella quale stava eseguendo con alcuni suoi dipendenti i lavori di efficientamento energetico.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita è stato riportato a terra con l'ausilio della autoscala.