Modena, marito tunisino picchia moglie italiana in piazza: arrestato

Un intervento tempestivo della polizia di Stato ieri pomeriggio alle 16.30 in largo San Giorgio a Modena, in pieno centro, ha evitato che una aggressione violenta da parte di un marito tunisino ai danni della moglie italiana degenerasse ulterioremente.La coppia, lei italiana 40enne, lui tunisino 32enne, risultano sposati da alcuni anni ma in fase di separazione. A quanto pare l'uomo ha incontrato casualmente in piazza la moglie in compagnia di una amica e l'ha minacciata di morte pretendendo di vedere il figlio minorenne. Davanti alle percosse violente e alle grida in un luogo così frequentato, l'amica e alcuni passanti hanno chiamato la polizia che è subito giunta sul posto con una Volante.All'arrivo degli agenti la vittima aveva una ciocca di capelli in mano, strappati da suo marito: trasportata in ospedale ha riportato ferite guaribili in 7 giorni.L'uomo, che stava fuggendo a piedi, è stato bloccato dalla volante e arrestato. Già allontanato da casa nel 2014, denunciato per lesioni al figlio e alla moglie, pochi giorni fa si era reso responsabile di un episodio simile colpendo la donna con pugni e schiaffi e con un cacciavite.