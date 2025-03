Modena, maxi tamponamento in autostrada A1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I vigili del fuoco di Modena e Carpi sono intervenuti alle 8:30 di oggi con due autopompe e un fuoristrada sull'autostrada A1 vicino al casello di Reggio Emilia, per un tamponamento a catena che ha coinvolto più autovetture in corsia di sorpasso. Sono state messe in sicurezza diverse autovetture, in particolare una vettura alimentata a metano. Le squadre sono state impegnate per circa un’ora e l'autostrada ha funzionato per diverse ore a una sola corsia. Sul posto Polizia Stradale, 118, personale Autostrade spa.