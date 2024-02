Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come noto, il 9 febbraio scorso , il titolare di una gioielleria in centro storico era stato minacciato con un lungo coltello da cucina da un ragazzino, rimproverato dallo stesso orefice per aver spostato delle transenne e strappato un nastro rosso di sicurezza posto di fronte alle vetrine del negozio. La Squadra Volante era intervenuta subito sul posto, raccogliendo la testimonianza della vittima e acquisendo i primi elementi di interesse investigativo.L’attività di indagine svolta successivamente dalla Squadra Mobile ha permesso, grazie anche all’analisi delle immagini e alle positive individuazioni fotografiche, di ricostruire quanto accaduto e di risalire all’identità del 12enne.