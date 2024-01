Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’uomo, salito agli onori della cronaca nell’ultimo periodo per fatti criminosi, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore, era stato denunciato il 17 gennaio per minaccia grave e aggravata, furto aggravato, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere in relazione a dieci diversi episodi accaduti tra l’11 ottobre 2023 ed il 13 gennaio 2024.Il 9 gennaio era stato anche denunciato a piede libero per i reati di minacce aggravate, resistenza a pubblico Ufficiale e inosservanza delle norme sugli stranieri. In quell’occasione, la Squadra Volante, era intervenuta presso la Stazione delle Autocorriere su segnalazione di tre cittadini che erano stati minacciati con un sasso in mano. Subito intercettato e fermato dagli agenti, l’uomo non aveva esibito alcun documento di riconoscimento e aveva opposto resistenza spintonandoli e sferrando gomitate al loro indirizzo.Ieri, una pattuglia della Squadra Volante lo ha fermato per un controllo in Largo Garibaldi e ha proceduto a notificargli il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto nel marzo del 2023. Contestualmente, l’Ufficio Immigrazione ha istruito le pratiche per la sua espulsione dal Territorio Nazionale.