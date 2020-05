Modena, minaccia nonna e zia e ferisce mamma disabile con bottiglia

Un cittadino italiano ventottenne è stato arrestato dai carabinieri di Modena per maltrattamenti in famiglia, violenza privata, minacce e lesioni personali nei confronti della madre, della zia e della nonna.. I carabinieri giunti nell'abitazione, hanno constatato come l'uomo - probabilmente ubriaco - aveva dapprima minacciato le donne e poi, passando alle vie di fatto, aveva percosso la zia e la nonna ed addirittura aveva ferito con i cocci di una bottiglia rotta la madre disabile. L’uomo aveva anche impedito alle donne di allontanarsi dall’abitazione segregandole per diverso tempo in casa e aveva sottratto con violenza il telefono alla nonna in modo da impedirle di chiedere aiuto.Il 28enne non è nuovo a tali violenti comportamenti: era già stato condannato per fatti analoghi nei confronti dei medesimi familiari. Ora si trova in carcere a Bologna.