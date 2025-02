Modena, minorenne scippa una donna in pieno centro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stato raggiunto e fermato dalla Polizia locale di Modena poche ore dopo aver compiuto uno scippo con strappo. Il reato è stato commesso sabato 8 febbraio in una via del centro storico cittadino da un ragazzo minorenne che si è dato alla fuga dopo aver portato via la borsa, contenente documenti e denaro, a una donna residente in città.

La signora ha segnalato lo scippo alla pattuglia della Polizia Locale in transito e nell’arco di poco tempo, anche consultando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno individuato e fermato il giovane in una paninoteca. Privo di documenti al seguito, il ragazzo è stato accompagnato per l’identificazione al Comando dove, essendo risultato minorenne, è stato raggiunto dalla madre a cui gli agenti lo hanno successivamente affidato dopo averlo denunciato per scippo.

La donna vittima del furto, ha invece sporto regolare denuncia presso gli uffici di via Galilei, dove le è stata restituita la borsa, rinvenuta nel frattempo in una strada prossima a quella del furto, e parte di quanto le era stato sottratto. Sono ancora in corso accertamenti al fine di appurare l'eventuale presenza di altri partecipanti al furto.