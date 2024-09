Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La donna colta sul fatto di vendere bevande alcoliche e analcoliche, è stata fermata poco prima delle 19 durante controlli programmati in zona R-Nord, nell'ambito del contrasto a situazioni di degrado urbano. Tra gli obiettivi degli agenti del Quartiere 2 c'è infatti anche il monitoraggio e il contrasto a tali attività commerciali abusive, svolte sia nel parco che sul viale e in generale nella zona, già in passato sanzionate anche grazie alle segnalazioni di residenti e cittadini del Controllo di Vicinato.Anche nell’ultimo caso accertato gli agenti del Comando di via Galilei hanno contestato alla donna la violazione della disciplina sul commercio in quanto effettuava la vendita su area pubblica priva di autorizzazione, contestandole sanzioni pari a 5.164 euro. Contestualmente, hanno disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento per 24 ore, il cosiddetto ‘minidaspo’ e un ulteriore sanzione di 100 euro per violazione del Regolamento di Polizia urbana.La merce, nello specifico 15 bevande alcoliche e 12 analcoliche, è stata, infine, sequestrata.