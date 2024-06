Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Olivieri stava tornando a casa al termine di una cena di matrimonio di amici quando ha notato un’auto ferma vicino al guardarail. Per evitare un istrice la donna alla guida del mezzo aveva perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Giacomo Olivieri ha quindi accostato per prestare soccorso e una volta accertatosi che la vittima dell'incidente stava bene, ha attraversato la strada per spostare i detriti e la carcassa dell'animale dalla carreggiata.E' stato in quel momento che un’automobile, una Renault Clio guidata da una ragazza di 34 anni, lo ha travolto. L'impatto è stato violento e per il giovane non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvargli la vita.Giacomo Olivieri lascia i genitori e due fratelli.