Modena, Nas scoprono 78 chili di carne scaduta in un negozio etnico

I Nas di Parma hanno eseguito un'ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico a Modena. All’esito dell’ispezione, i militari hanno riscontrato irregolarità igienico-sanitarie, procedendo al sequestro amministrativo di 78 chili di carne confezionata, per un valore commerciale complessivo di circa 1.200 euro. I prodotti in questione sono risultati scaduti, rappresentando un rischio per la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Inoltre, nel magazzino alimenti, i militari hanno rilevato carenze igienico-sanitarie dovute all’accatastamento eccessivo di confezioni di attrezzature inutilizzate, mescolate con alimenti destinati alla somministrazione. Per le violazioni accertate, al legale responsabile dell’attività sono state contestate violazioni amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro.