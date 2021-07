Modena, notte di terrore: danno fuoco a palazzina: 21 ustionati

Gravissimo incendio ieri notte in via Emilia Ovest a Modena in un condominio nei pressi di via San Cataldo. Pare che il rogo, partito intorno a mezzanotte, sia stato provocato da due uomini che avrebbero riversato in un appartamento al pianto terra, una tanica di benzina da 10 litri. Due giovani sarebbero andati nella palazzina per mettere in atto una vendetta nei confronti di un residente, nell'appiccare il rogo sarebbero poi rimasti ustionati. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di portare in salvo i residenti, soccorsi dal 118. L'ipotesi di reato al momento è quella di incendio doloso.Sono state 21 le persone ferite a causa dell’incendio: feriti sono stati distribuiti nei Pronto soccorso cittadini: 9 al Policlinico - di cui i 2 auto-presentati - 6 all’ospedale di Baggiovara e 6 all’ospedale di Sassuolo. Sei i mezzi di Modena Soccorso impegnati nei soccorsi a fianco dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.Dei 9 feriti gestiti al Policlinico i più gravi – due maschi di 21 e 29 anni – sono i due che si sono auto-presentati e che sono stati portati dall’Elisoccorso di Bologna uno al Centro Grandi Ustionati di Parma uno a quello di Verona. Lieve intossicazione causata dai fumi dell’incendio per altre 7 persone. Si tratta di 3 maschi – di 34, 27, 36 anni – e 4 femmine – 38, 29, 28, 2 anni – tutti dimessi.Tutti dimessi anche i 6 pazienti portati all’Ospedale Civile. Si tratta di 4 maschi (di 25, 35, 52, 66 anni), e 2 femmine (di 37 e 43 anni) con lievi-intossicazione da monossido.Tutti dimessi anche i 6 pazienti portati a Sassuolo, 4 uomini e due donne, che se la sono cavata con lievi intossicazioni da monossido di carbonio.“È stato un grande lavoro di squadra – ha sottolineato il dottor Stefano Toscani, direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza - che ci ha consentito di gestire un notevole numero di pazienti in poco tempo. Grazie all’‘organizzazione HUB e Spoke del Dipartimento, tramite un coordinatore 118 sul posto e secondo un nostro protocollo che stabilisce la capacità di gestione all’ora di ogni singolo pronto soccorso provinciale, abbiamo distribuito i pazienti sui PS più vicini all’evento garantendo tempestività ed efficienza ed evitando di concentrarli in un unico ospedale. L’elisoccorso regionale ha completato la gestione intervenendo con supporto rianimatorio nei trasporti a lunga percorrenza di casi particolarmente gravi”.Foto di archivio