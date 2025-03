Modena, occupano abusivamente casa disabitata: denunciati due italiani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio del 25 marzo scorso due cittadini italiani sono stati sorpresi all'interno di una abitazione disabitata nei pressi del Policlinico di Modena. L'immobile, di proprietà privata e non destinato ad alcuna attività, era stato occupato senza il consenso del proprietario, il quale ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

I militari sono intervenuti tempestivamente per verificare la situazione all’interno dell’immobile; i due individui, un uomo di 58 anni e una donna di 43 anni, da alcuni giorni avevano allestito un bivacco all’interno dell’abitazione e all’arrivo dei carabinieri hanno tentato di nascondersi in un sottotetto, ma sono stati scovati, identificati e denunciati all’Autorità giudiziaria.

Soltanto nella settimana corrente si sono registrati due interventi da parte dei militari dell’Arma di Modena per il medesimo reato: lo scorso 24 marzo, infatti, i carabinieri avevano denunciato 5 persone, quattro uomini centrafricani e una donna rumena di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sorpresi a dimorare in un appartamento privato di via San Martino, a due passi dal centro storico.