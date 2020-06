Modena, paura in centro: si stacca rivestimento in piazza Mazzini

Attimi di paura oggi pomeriggio in centro storico a Modena. Due mattonelle del rivestimento del palazzo in angolo tra via Emilia centro e Piazza Mazzini si sono staccate precipitando al suolo altezza del quarto piano. In quel momento decine di persone passeggiavano nel tratto di via Emilia centro. Due donne sfiorate dai due blocchi di ceramica sono rimaste miracolosamente illese. Nessun ferito e zona transennata da Polizia Municipale e vigili del fuoco.