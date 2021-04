Modena, polizia interviene per assembramento: ragazzi lanciano pietre

Ieri sera due pattuglie della Polizia Locale di Modena sono intervenute in Piazza Guido Rossa in quanto era stato segnalato un assembramento di una quindicina di persone. All’arrivo delle pattuglie i presenti si sono dispersi e probabilmente gli stessi ragazzi che prima si erano allontanati hanno effettuto il lancio di alcune pietre che hanno colpito il cofano motore del veicolo di una pattuglia della Polizia Locale.Immediatamente sono state attivate le ricerche con la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Nel corso delle attività, la Squadra volante della Polizia di Stato è intervenuta in zona Madonnina dove è stato segnalato il danneggiamento di due autovetture, fatto verosimilmente ricollegabile a quanto successo in piazza Guido Rossa. Le indagini condotte dagli investigatori della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Modena hanno consentito di identificare i soggetti presenti. Sono al vaglio degli inquirenti le posizioni dei singoli al fine di accertare le responsabilità penali di coloro che dovranno rispondere del reato di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e coloro i quali saranno sanzionati amministrativamente per aver violato i divieti di assembramento.