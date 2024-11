Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La restituzione dello scooter, modello Aprilia Rally, già rubato una prima volta lo scorso 21 ottobre e ritrovato il giorno seguente dalla Polizia di Stato, è stata possibile, appunto, grazie all’intervento di un cittadino che la mattina di lunedì 4 novembre ha notato il veicolo in sosta irregolare di fronte al proprio passo carraio, in via Vedriani dove è residente. Giunti sul posto, gli agenti del Comando di via Galilei hanno constatato alcuni segni di manomissione del mezzo, come la sella rialzata, il sottostante vano forzato e la mancanza di uno specchietto laterale.Nell’attesa dell’esito delle verifiche su banca dati ministeriale, gli operatori sono stati avvicinati da una cittadina che di passaggio in via Vedriani ha riconosciuto nel ciclomotore sottoposto ad accertamento il mezzo rubato al marito pochi giorni prima nella vicina via Scapinelli.Eseguiti tutti gli accertamenti previsti, lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario giunto poco dopo anch'egli sul posto.