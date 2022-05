Modena, precipita dal balcone al terzo piano: muore una 60enne

Tragedia oggi pomeriggio, poco prima delle 13 a Modena. Una donna ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione in via Pagliani, nella zona residenziale di Buon Pastore.La vittima si chiama Teresa Dorota Sawicka, aveva 60 anni. Stando ai primi rilievi è caduta dal terzo piano della palazzina, precipitando nel cortile interno. La donna è deceduta sul colpo. Indaga la polizia: al momento l'ìpotesi più probabile è quella di un incidente domestico legato al cedimento della ringhiera in vetro del balcone durante le pulizie. La 60enne viveva nell'appartamento col marito che al momento della tragedia non era in casa.