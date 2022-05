Modena, precipita dal settimo piano: muore una bambina di 4 anni

Tragedia alle 9 di mattina tra via Giardini e via Cardarelli a Modena. Una bambina di quattro anni è precipitata dal balcone al settimo piano del suo appartamento di una palazzina. E' deceduta sul colpo. Sul posto polizia di Stato, locale e Polizia scientifica.La piccola di origine nigeriana viveva con la madre, vedova, e due fratelli più grandi di 6 e 11 anni, la famiglia era seguita anche dai servizi sociali da quando il padre dei tre bimbi era deceduto. Una famiglia comunque integrata all'interno del quartiere. Inutile il tentativo di alcuni medici di un ambulatorio privato nelle vicinanze e dei sanitari del 118 di rianimarla. La polizia indaga sulla dinamica della tragedia.

