Tutto è partito ad agosto quando un cittadino si rivolgeva alla polizia giudiziaria dichiarando che qualche mese prima, trovandosi in condizioni di difficoltà economica, per il tramite di un suo conoscente, si era rivolto ad un uomo che gli aveva prestato mille euro, chiedendone poi la restituzione di trecento euro, entro 20 giorni.La vittima aveva poi chiesto e ottenuto altro denaro che veniva concesso a tassi usurari anche dell’800%, fino a non riuscire più a far fronte alle richieste del suo preteso creditore, il quale cominciava allora a minacciare di morte lui e la sua famiglia, a cercarlo sul posto di lavoro, ad aggredirlo fisicamente e a ricorrere all’ausilio dei complici per intimidirlo e seguirne i movimentiDopo un vano tentativo di ottenere un prestito presso la propria banca, la vittima, non riuscendo a soddisfare le sempre più esose richieste dell’indagato, ha denunciato tutto ai Carabinieri.