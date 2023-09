Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare, la vicenda prende origine da un intervento effettuato nella notte tra il 24 e il 25 settembre dalla Squadra Volante, allertata per una lite all’interno di una struttura di accoglienza minori a Modena. Giunti sul posto, gli agenti procedevano all’identificazione dei minori – 4 cittadini pakistani, 3 cittadini tunisini e un cittadino marocchino, di età compresa tra i 16 e i 17 anni – i quali venivano accompagnati in Questura e denunciati per rissa e uno dei ragazzi tunisini anche per ricettazione, poiché in possesso di un cellulare risultato rubato.Messi a disposizione della Divisione Anticrimine è stato emesso nei confronti di due di questi l'avviso orale. L’atto viene comunicato, come previsto dalla normativa, alla presenza di un genitore o di un esercente la responsabilità genitoriale.