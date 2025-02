Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Mini” daspo per un venticinquenne di origini nigeriane che, martedì pomeriggio, ha opposto resistenza, con pugni e calci, ad una pattuglia del Nucleo problematiche del territorio e Centro storico della Polizia locale di Modena. Sul posto sono dovuti intervenire anche altri operatori per evitarne la fuga e calmarlo.L’uomo, in evidente stato di ebrezza e non in regola con i documenti, era stato fermato durante un controllo antispaccio in zona stazione, ex Manifattura, viale Vittorio Emanuele, Giardini ducali e aree limitrofe. È stato denunciato per ubriachezza manifesta e molesta, violazione delle norme sugli stranieri, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed inoltre nei suoi confronti è scattato anche un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. Fermato anche un secondo uomo di origini nigeriane, di 32 anni, trovato in possesso di due grammi di hashish.Il fatto è accaduto durante un servizio di controllo del Nucleo problematiche del territorio e Centro storico della Polizia locale di Modena partito a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona, che denunciavano spaccio di sostanze stupefacenti e bivacchi di persone. Le operazioni di controllo hanno coinvolto, complessivamente, undici operatori della Polizia locale e l’unità cinofila.