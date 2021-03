Modena, rapina a una 54enne: ritrovata l'auto. Fermato nordafricano

I carabinieri di Modena sabato pomeriggio, verso le 17 hanno fermato un 29enne nordafricano, senza fissa dimora, accusato di aver concorso nella rapina avvenuta all’esterno di un esercizio commerciale di Modena, ai danni di una signora 54enne che aveva appena terminato di fare la spesa. La rapina sarebbe avvenuta nella serata di venerdì 19 marzo 2021, quando la donna, dopo aver riposto la spesa, appena salita in macchina, si è vista affiancare da tre uomini i quali prima gli hanno intimato di non urlare e poi, strattonandola, l’hanno spinta fuori dalla sua fiat Panda, per poi fuggire con l’autovettura.Nella serata del 20 marzo, i carabinieri mentre svolgevano un servizio di controllo nella zona di Baggiovara, transitando nei pressi del pronto soccorso, hanno notato l’auto oggetto della rapina avvenuta la sera precedente. Fermata l'auto, i militari hanno bloccato i due occupanti, uno dei quali è stato riconosciuto subito come uno dei soggetti che la sera prima avevano rubato il veicolo alla 50enne spingendola con la forza fuori dall’auto.Il 29enne è stato fermato, mentre l’altro soggetto presente sulla vettura rubata, un 56enne straniero, è stato denunciato alla procura della Repubblica per ricettazione. Ora il nordafricano si trova in carcere.