La vittima era stata avvicinata da due ragazzi, entrambi minorenni, i quali gli intimavano di consegnagli del denaro. Al rifiuto del giovane, i due gli si accostavano in maniera minacciosa impedendogli di allontanarsi.Date le resistenze del ragazzo, uno dei due estraeva un coltellino dalla tasca minacciandolo e la vittima, impaurita, gli consegnava la somma di 10 euro, presi i quali i due si davano alla precipitosa fuga in direzione del parco Novisad. Le indagini a cura della Squadra Mobile hanno consentito di giungere, anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, all’identificazione di uno dei due autori. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità del secondo rapinatore.