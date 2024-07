Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella serata di ieri, intorno alle 20.30, la Squadra Volante è intervenuta presso un supermercato di un centro commerciale cittadino, su segnalazione da parte dell’addetto alla vigilanza, riferendo che un uomo aveva prelevato della merce ed aveva oltrepassato la barriera delle casse, senza averne pagato il corrispettivo.Il 39enne, per guadagnarsi la fuga, ha aggredito due addetti alla vigilanza del centro commerciale.Gli operatori, giunti sul posto, sono riusciti a identificare e fermare l’uomo nelle immediate vicinanze al centro commerciale, in evidente stato di alterazione psicofisica.L’indagato, poiché privo di documenti di riconoscimento è risultato essere persona nota per analoghi episodi di intemperanza in diversi contesti, munito di Avviso Orale del Questore.All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha posto l'uomo in carcere.