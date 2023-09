Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Giunti sul posto, alcuni ragazzi indicavano agli operatori un giovane che si stava allontanando dopo aver tentato di impossessarsi di un monopattino di uno di loro e, minacciando il ragazzo con una staffa metallica con una vite, gli aveva rubato il borsello contenente anche degli auricolari. La polizia è riuscita a fermare l'aggressore: si tratta di un italiano di 22 anni, ancora in possesso degli auricolari della vittima. Il giovane è stato arrestato per rapina e giudicato con rito direttissimo.Il Questore di Modena, nella mattinata odierna, ha emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione del Daspo urbano che prevede il divieto di accesso a specifiche aree urbane della città per due anni. La violazione del divieto comporterà la sanzione dell’arresto da sei mesi ad un anno.