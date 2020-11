Modena: rapina negozio armato di crick, arrestato nella notte

Gli agenti della Squadra Volante di Modena lo hanno bloccato alle 3 della scorsa notte, all'interno dell'auto, nel parcheggio dell'ospedale di Baggiovara. All'interno del mezzo il crick utilizzato per la rapina. Un 36enne l'autore della rapina a mano armata di crick, commessa ieri pomeriggio ai danni di un negozio di via Jacobo Barozzi. L'uomo, dopo aver prelevato una birra dal banco frigo ed avere aspettato l’apertura del ricevitore di cassa, aveva colpito il commesso alla mano con un crick alla mano, per poi rubare l’incasso di circa 300 euro e darsi alla fuga.

Gli agenti hanno immediatamente acquisito dai testimoni e dalla vittima informazioni utili per riuscire a risalire all’autore del reato, il quale nella fretta di scappare, a bordo di una Renault Clio rossa, aveva perso il proprio portafoglio per terra nel negozio.

Tutte le Volanti sul territorio si sono messe sulle tracce del soggetto che dopo ore di ricerche è stato individuato, verso le ore 3.00 del mattino, nel parcheggio dell’Ospedale di Baggiovara.

Il 36enne è stato portato in Questura dove, a seguito di accertamenti più approfonditi, sono emersi numerosi precedenti di Polizia a suo carico per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. In attesa del processo con rito direttissimo, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza.



Nella foto l'agente della Polizia di Stato mostra il crick utilizzato per mettere a segno la rapina