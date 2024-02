Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il ragazzo, in compagnia di almeno altre 3 persone non identificate, aveva approcciato la vittima e, con pugni e spinte, gli aveva sottratto telefono cellulare e chiavi dell’autovettura, per poi allontanarsi nelle vie circostanti.Mentre gli altri aggressori riuscivano a dileguarsi, il minorenne è stato fermato da alcuni testimoni dell’aggressione che lo hanno consegnato ai carabiniriLa vittima della rapina è stata soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma la refurtiva non è stata recuperata.Il minorenne dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso. Accompagnato in caseram è stato affidato ai genitori che lo dovranno tenere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.