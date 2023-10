Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Alle 14.35 di ieri pomeriggio, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Giardini all’altezza di viale Amendola, dove era stata segnalata la presenza di tre giovani che, dopo aver armeggiato su alcune auto in sosta, si stavano allontanando in bicicletta verso la tangenziale Pablo Neruda.Gli agenti hanno intercettato i tre mentre percorrevano la tangenziale, i quali alla vista della Polizia hanno abbandonato le biciclette e sono scappati a piedi prendendo direzioni diverse.Uno dei tre è stato raggiunto e bloccato: recuperati uno zainetto, un paio di jeans, una polo, un giubbotto, altri oggetti di minor valore ed una valigetta contenente attrezzi per la manutenzione dell’auto, il tutto, ad eccezione di quest’ultima, di proprietà dei titolari delle due autovetture razziate.Il giovane è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale in Italia. La denuncia per ricettazione è scattata, invece, in quanto il 21enne non è stato in grado di fornire una valida giustificazione circa il possesso di alcuni oggetti proventi di furto.La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Sono in corso indagini per risalire all’identità degli altri due giovani.