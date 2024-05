Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’auto, una Citroen C3 nera, era stata rubata nel pomeriggio di venerdì 3 maggio nel parcheggio di una palestra in zona San Faustino. Poco prima, dall’armadietto degli spogliatoi dell’impianto sportivo dove il proprietario del veicolo si stava allenando, erano sparite le chiavi dell’auto e qualche altro oggetto. Elementi inseriti nella denuncia presentata ai Carabinieri la sera stessa del furto.Dopo il ritrovamento dell’auto, sulla base di una segnalazione, nel giro di pochi giorni la Polizia locale è riuscita, grazie alle immagini delle telecamere e ad alcune testimonianze, a risalire all’identità dei due giovani e ad accertare anche la loro presenza nella palestra, come ospiti, proprio il giorno del furto. Sono entrambi incensurati e sono stati rintracciati presso le loro abitazioni per poi procedere alla denuncia.L’auto, probabilmente utilizzata solo per poche ore, è stata riconsegnata al proprietario senza danni.