L’intervento si è sviluppato pochi minuti dopo il termine di un servizio di sicurezza serale che ha coinvolto la Polizia di Stato e la Polizia locale, nell’ambito delle azioni coordinate di controllo del territorio.Le pattuglie del Comando di via Galilei, rientrando, si sono trovate letteralmente di fronte l’uomo, che stava attraversando l’incrocio via Emilia ovest – viale Italia in sella a una bicicletta senza attendere, appunto, la luce verde. Gli è stato perciò intimato alt ma, anziché fermarsi, ha scagliato il veicolo contro una delle auto di servizio della Polizia locale, danneggiandola lievemente. Ha cercato poi di darsi alla fuga, ma dopo poche decine di metri è stato raggiunto e fermato dagli operatori.Il 48enne aveva con sé 33 grammi di cocaina (28 grammi in un “panetto” e ulteriori cinque grammi, suddivisi in otto confezioni, pronti per il commercio) e 20 grammi di hashish, anche in questo caso in un “panetto”. Inoltre, possedeva 645 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. L’uomo, che risulta senza fissa dimora, è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, dovrà rispondere anche della violazione delle normative sull’immigrazione, fattispecie di reato per la quale è stato denunciato.