I militari intervenuti, dopo aver identificato i presenti, hanno accertato che la rissa era avvenuta per futili motivi e aveva coinvolto dei giovani stranieri, alcuni dei quali si erano dileguati prima del loro arrivo.Dopo aver ricostruito la vicenda, i carabinieri hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena quattro stranieri di età compresa tra i 20 e i 22 anni per il reato di rissa.Uno dei quattro identificati, a seguito dell’aggressione, ha riportato delle lesioni al volto.