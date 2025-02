Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Incendio, nella serata di ieri, in un appartamento di via Giuseppe Campi, a Modena. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con un'autopompa-serbatoio e un'autoscala, riuscendo a arginare le fiamme prima che si propagassero agli appartamenti vicini. I tre residenti dell'abitazione interessata dalle fiamme - le cui cause sono ancora da accertare - sono stati affidati al personale sanitario per le cure necessarie: a quanto appreso non risulterebbero feriti.