L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, rinvenuto all’interno del suo borsello, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.I velocipedi del valore complessivo di oltre 4000 euro, sono stati riconsegnati al legittimo proprietario, un turista tedesco.All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.