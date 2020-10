Modena, ruba orologio e prende a pugni proprietaria: preso tunisino

I carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza un giovane tunisino di 27 anni per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio, infatti, dopo aver acquistato della biancheria intima in un negozio di articoli cinesi, l'uomo aveva rubato un orologio presente vicino alla cassa. La responsabile, accortasi del furto, ha chiesto al giovane di restituirle l’oggetto. Il ladro ha reagito spintonandola e tirandole un pugno in faccia. Sentite le urla della signora di origini cinesi, sono accorsi diversi cittadini presenti in zona, con l’intento di bloccare il giovane.L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri che lo hanno portato in caserma. Qui il tunisino ha minacciato di morte i militari e sono dovuti intervenire altri due carabinieri per il fotosegnalamento previsto subendo anche lievi lesioni. Ora l'uomo è in cella in attesa del giudizio direttissimo.