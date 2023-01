Modena, rubano 50 batterie per auto in officina: denunciati

I presunti autori sono padre e figlio rispettivamente 59enne e 34enne

Questa mattina sono stati identificati gli autori di un furto avvenuto in nottata in un’officina nella zona nord di Modena.



Gli autori del furto, nella tarda serata di ieri erano entrati in un locale annesso all’officina, forzando delle porte e danneggiando le telecamere. Al mattino, non appena il titolare si è reso conto del furto subito ha informato i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti riuscendo ad intuire in breve tempo chi fossero i presunti autori, padre e figlio rispettivamente 59enne e 34enne, localizzandoli e procedendo alla loro denuncia alla Procura della Repubblica di Modena.



La refurtiva, consistente in oltre 50 batterie esauste destinate al recupero del piombo, sono state rinvenute presso il domicilio degli indagati e già restituite al legittimo proprietario.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.