Modena, scappa alla vista della polizia: 21enne tunisino arrestato per spaccio

La polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 21 anni per spaccio di sostanza stupefacente. Nella serata di ieri, intorno alle 22, la Squadra Volante ha notato nei pressi di via Emilia Ovest un uomo dall’atteggiamento sospetto. Il 21enne, già noto alle Forze dell’Ordine, alla vista della Polizia si mostrava particolarmente agitato, dandosi alla fuga.

Gli agenti, riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, hanno rinvenuto nella sua disponibilità diverse dosi di hashish, pronte per la cessione e 500 euro, in banconote accartocciate di diverso taglio.

Durante la fuga, inoltre, l’indagato ha lasciato cadere a terra un involucro, all’interno del quale è stata rinvenuta della cocaina. All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.