Modena, scende dall'autobus Seta e cade: grave un anziano

Il conducente dell’autobus ha dichiarato di non essersi accorto del fatto né di essere stato avvisato dagli altri passeggeri presenti a bordo, pertanto ha proseguito con il servizio fino a quando è stato raggiunto dalla chiamata proveniente dalla centrale operativa di Seta, a sua volta contattata dal Comando della Polizia Municipale di Modena che nel frattempo era intervenuta sul posto.

La centrale operativa di Seta ha quindi informato il conducente e ne ha disposto il distacco dal servizio ed il rientro tempestivo in Largo Garibaldi, al fine di relazionarsi con gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi e per acquisirne la dichiarazione sull'accaduto. Al contempo, è stato disposto l'invio di un mezzo sostitutivo per consentire la ripresa regolare del servizio sulla linea 8. L'utente è stato soccorso dai sanitari del servizio 118 ed è stato ricoverato presso l'ospedale di Baggiovara.



L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Modena, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona. Seta ha aperto una procedura di indagine interna ed attiverà tutte le necessarie verifiche del caso. Sul mezzo è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini sono state messe a disposizione delle Forze dell’Ordine per ogni ulteriore accertamento.

'La Direzione aziendale di Seta - si legge in una nota - esprime piena vicinanza all’utente rimasto ferito nell’incidente'.