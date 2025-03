Modena, schianto in largo Garibaldi tra un'auto e una moto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Schianto questa sera intorno alle 21 in via largo Garibaldi a Modena. Ad entrare in collisione un'auto Toyota e una moto. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia per i rilievi. Momenti di tensione quando un uomo, giunto su un monopattino, ha inveito contro i sanitari del 118, a quanto pare per poter entrare in ambulanza a verificare le condizioni di uno dei feriti.