Modena, schianto tra camion in A1: disperse sostanze pericolose

Grave tamponamento tra mezzi pesanti in autostrada A1 al chilometro 166 nella corsia Nord tra Modena Nord e Modena Sud. Coinvolto anche un mezzo che trasportava fusti di sostanze chimiche pericolose: il camion si è ribaltato. Sul posto è giunto il nucleo Nucleo biologico chimico radiologico dei vigili del fuoco e si sta verificando la modalità di recupero mezzo in sicurezza. Due persone sono rimaste ferite.Al momento la corsia è chiusa alla circolazione.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.