“Ero con mio marito davanti a Tempocasa – racconta la signora scippata –, avevamo un appuntamento ed eravamo un po' in anticipo, così ci siamo messi a guardare la vetrina. A un certo punto un ragazzo col volto scoperto mi ha strappato la catenina d'oro facendomi anche male, poi è scappato credo in via Mascagni. C'era anche altra gente (lì vicino c'è l'ufficio postale e una bar), ho urlato ma questo è riuscito a scappare a piedi. Era da solo. Abbiamo chiamato la polizia che è arrivata subito, hanno cercato di prenderlo ma non l'hanno trovato”.