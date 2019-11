Modena, scippata la mamma dell'ex consigliere Lega Barberini

Anziani nel mirino di rapinatori e scippatori ieri a Modena. Intorno alle 17 un uomo di 86 anni è stato derubato del borsello in Corso Canalchiaro da una donna, probabilmente una nomade. L'uomo è caduto a terra e a causa di un trauma cranico è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

In serata è stata scippata una anziana 77enne mentre stava recandosi con una amica per giocare a tombola alla polisportiva Modena Est. La donna è stata aggredita da due uomini che le hannpo strappato la collana ferendola al colla. Alla amica è stata rubata la borsetta.



La 77enne è la mamma dell'ex consigliere Lega Stefano Barberini (nella foto). 'A parte le unghiate su mia mamma, perchè l’animale pezzente non riusciva a fare bene neanche il lavoro del ladro, stanno bene - scrive rassegnato sui social l'ex consigliere -. La cosa che più mi fa arrabbiare è che all’arrivo dei carabinieri, che sono stati molto gentili rasserenando anche le due anziane, anche loro hanno confermato il ripetersi continuo di questi episodi. Questa è Modena. Una città dove i mestieranti della politica che governano da 75 anni hanno lasciato che divenisse una città dove la sicurezza è una parola di 'destra'. Bravi e complimenti a tutti'.