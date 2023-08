Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La vittima ha reagito prontamente non esitando a porsi all'inseguimento dello straniero riuscendo, grazie alla collaborazione delle due amiche, a bloccarlo a terra ed a trattenerlo fino all'arrivo sul posto degli agenti della Polizia di Stato. Dopo essere stato bloccato, l'uomo al fine di guadagnarsi l'impunità, ha colpito ripetutamente con calci e pugni le tre giovani, cagionando lesioni a due di loro ed in particolare escoriazioni su gambe, spalle e collo, che sono state medicate e refertate da personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. L'arrivo dei poliziotti ha permesso di fermare il 42enne. L'uomo risultava già condannato per furto, ricettazione, illecita detenzione di sostanze stupefacenti, agevolazione all'esercizio della prostituzione ed evasione. All'esito dell'udienza, celebratasi oggi il Giudice ha convalidato l'arresto e posto l'uomo agli arresti domiciliari nell'abitazione della madre.